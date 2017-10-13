Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Буркова

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла постановление о досрочном сложении депутатских полномочий Александра Буркова ("Справедливая Россия"), назначенного в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.
Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, врио главы региона до выборов назначен Бурков. Как сообщалось ранее, выборы губернаторов в регионах, где произошли отставки и назначены врио глав субъектов, пройдут в Единый день голосования в сентябре 2018 года.
Буркову 50 лет, он был избран депутатом Госдумы от Свердловской области в третий раз в 2016 году, занимал в думского фракции "Справедливая Россия" пост первого заместителя руководителя. В партии он является секретарем президиума Центрального совета по вопросам организации и проведения избирательных кампаний.