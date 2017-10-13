Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Буркова

Политика
13 октября, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Парламентарий в понедельник был назначен врио губернатора Омской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Врио губернатора Омской области Александр Бурков (в центре) в конференц-зале правительства Омской области

Врио губернатора Омской области Александр Бурков (в центре) в конференц-зале правительства Омской области

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла постановление о досрочном сложении депутатских полномочий Александра Буркова ("Справедливая Россия"), назначенного в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Смотрите также
Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова

Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, врио главы региона до выборов назначен Бурков. Как сообщалось ранее, выборы губернаторов в регионах, где произошли отставки и назначены врио глав субъектов, пройдут в Единый день голосования в сентябре 2018 года.

Буркову 50 лет, он был избран депутатом Госдумы от Свердловской области в третий раз в 2016 году, занимал в думского фракции "Справедливая Россия" пост первого заместителя руководителя. В партии он является секретарем президиума Центрального совета по вопросам организации и проведения избирательных кампаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бурков, Александр Леонидович
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
2
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
3
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
4
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
5
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
6
СМИ: Китай создал лазер для борьбы с террористами
7
Постпред США при НАТО назвала проблемой для альянса покупку Турцией российских С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама