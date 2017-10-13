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Миронов призвал возбудить уголовное дело по факту снятия флагов РФ в США

Политика
13 октября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Лидер "Справедливой России" назвал ситуацию вокруг флагов России "бандитскими нападениями" на консульские объекты РФ в США

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал возбудить уголовное дело по факту снятия флагов РФ со зданий российских дипобъектов в США - генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне.

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"Необходимо возбудить уголовное дело в связи бандитскими нападениями на наши консульские объекты в США и сделать все, чтобы выявить и наказать преступников", - заявил Миронов , словам которого приводит пресс-служба справороссов в пятницу.

"В США сорвали флаги с закрытых консульских объектов Российской Федерации. Это апофеоз хамства, безответственности, враждебного отношения к нашей стране! Это оскорбление России. И протестами МИДа дело обойтись не может", - считает Миронов.

Лидер "Справедливой России" напомнил, что ранее Следственный комитет РФ объявил в розыск четверых граждан Украины, причастных к нападениям на российские диппредставительства в 2014 - 2016 годах и надругательстве над российским флагом. "Я не вижу разницы между этими преступлениями и этими преступниками", - указал он.

В среду, 11 октября, американские власти сняли российские флаги со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Как сообщил МИД РФ, американской стороне был выражен решительный протест, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.

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