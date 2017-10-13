Лавров отметил позитивные тенденции в отношениях с Сальвадором

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Участие делегации Сальвадора в ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге подтверждает позитивные тенденции в отношениях России с латиноамериканской страной. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Законодательного собрания Сальвадора Гильермо Антонио Гальегосом Наваррете.
"Подтверждение позитивной тенденции в наших отношениях - ваш нынешний визит и участие в 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге... - сказал глава МИД РФ. - Весьма заинтересованы в ваших оценках ситуации в регионе и ситуации в международном парламентском движении".
Председатель сальвадорского парламента в ответ заявил, что встреча с Лавровым подчеркивает дружественные отношения двух стран.
Он отметил, что обе стороны предприняли шаги по укреплению взаимных связей. "Это и отмена визового режима, и товарооборот между нашими странами", - перечислил спикер парламента Сальвадора.