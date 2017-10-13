Депутат: создание в США комплексов глобального неядерного удара обостряет отношения с РФ

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Разработка Вашингтоном комплексов мгновенного неядерного глобального удара усугубляет разночтения в российско-американских отношениях, которые есть на сегодняшний день. Об этом в пятницу заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Пентагон приступил к созданию перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, которые будут решать те же задачи, что и ядерные силы. Создание этих комплексов в Минобороны рассматривают как еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование.
"Разрабатывая комплексы мгновенного неядерного глобального удара, США усугубляют разночтения в российско-американских отношениях, которые есть на сегодняшний день. Любые действия, нарушающие баланс, всегда приводят к обострению острых углов", - заявил Шхагошев.
Парламентарий подчеркнул, что "нагнетание идет именно со стороны США". "Россия обладает современными видами вооружения, которые точно смогут сдерживать разрабатываемые в Соединенных Штатах перспективные комплексы, - обратил внимание политик. - С нашей стороны идет исключительно защита от агрессии, а со стороны США - это агрессия, и наступление ".