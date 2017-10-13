Матвиенко: Россия дорожит высоким уровнем отношений с Ираном

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября./ТАСС/. Россия и Иран конструктивно сотрудничают практически по всем направлениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, РФ дорожит этими отношениями. Об этом сообщила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.
"Мы конструктивно сотрудничаем практически по всем направлениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах. Иран - наш сосед и важный партнер, и мы дорожим высоким уровнем наших отношений, в том числе в рамках парламентского диалога", - сказала Матвиенко, слова которой цитирует пресс-служба Совфеда.
Со своей стороны Лариджани подчеркнул, что двусторонние российско-иранские отношения развиваются хорошо. В частности, по его словам, сотрудничество в борьбе с терроризмом проходит взвешенно и имеет ощутимые результаты, в том числе по нормализации ситуации в Сирии. Участники встречи высказались за конструктивное продолжение межпарламентского диалога двух стран, отмечается в сообщении.