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Нового губернатора Ненецкого АО выберут осенью 2018 года

Политика
13 октября, 13:35 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 13, октября. /ТАСС

Губернатор Архангельской области должен будет представить президенту кандидатуры на должность главы округа

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) должны состояться осенью 2018 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель окружной избирательной комиссии Георгий Попов.

"По закону это должно быть второе воскресенье сентября 2018 года, но у нас в этот день предстоят выборы депутатов Законодательного собрания округа. А в уставе округа закреплено, что губернатор избирается собранием депутатов. В связи с истечением срока полномочий окружного парламента сначала должны будут состояться выборы депутатов, а уже потом вновь избранный парламент должен будет избрать непосредственно губернатора округа, не позднее полутора месяцев с момента избрания нового состава парламента", - сказал Попов.

Ненецкий округ территориально входит в состав Архангельской области, губернатор Архангельской области должен будет представить президенту РФ кандидатуры на должность главы НАО. "На основании предложений политических партий до пяти кандидатур. Соответственно президент РФ вносит уже в окружной парламент три кандидатуры, по которым состоится голосование", - пояснил председатель избиркома.

28 сентября президент России Владимир Путин назначил 38-летнего заместителя главы Минэкономразвития Александра Цыбульского врио губернатора НАО. Цыбульский сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.

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Персоны
Кошин, Игорь Викторович Путин, Владимир Владимирович Цыбульский, Александр Витальевич
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