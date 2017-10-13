Федотов считает, что выход США из ЮНЕСКО говорит о кризисе системы международных отношений

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что решение США покинуть ЮНЕСКО свидетельствует о кризисе системы международных отношений.

"Выход США из ЮНЕСКО - еще один нехороший знак глубокого кризиса той системы международных отношений, которая десятилетия держалась на верховенстве международного права и добропорядочных отношениях между ведущими державами", - сказал глава СПЧ ТАСС.

"По сути, главная миссия ЮНЕСКО состоит в том, чтобы содействовать строительству мира, который будет базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества. Это четко записано в уставе организации. К сожалению, демонстративный выход США из ЮНЕСКО не приближает нас к построению такого мира, это - явный шаг назад", - подчеркнул он.

Федотов отметил, что решение США вызвало у него "смешанные чувства". "Решение США выйти из ЮНЕСКО вызывает у меня смешанные чувства. Во-первых, США, как и Великобритания, как и Сингапур уже выходили из ЮНЕСКО, а потом все-таки вернулись в организацию. Во-вторых, США не первый год отказываются платить свои взносы в ЮНЕСКО, чем ставят организацию в затруднительное положение, потому что в бюджете возникает огромная дыра. Выход [США из организации] позволит ее [дыру] ликвидировать, поскольку поможет распределить существующий дефицит средств между всеми государствами-членами, чего нельзя сделать пока они не вышли", - пояснил он.

По словам Федотова, "в 80-х годах ХХ века уход США из ЮНЕСКО был связан с излишней политизацией организации". "Сейчас реальной причиной выхода стала ее деполитизированность, а в большей степени - накопившийся финансовый долг американцев перед ней", - отметил глава СПЧ.

При этом собеседник агентства выразил уверенность, что США вновь вернутся в организацию. "Убежден, что США снова вернутся в организацию. В середине 90-х, когда я был постпредом России при ЮНЕСКО, я специально летал в Госдепартамент и убеждал их вернуться в организацию, в конечном итоге возвращение состоялось", - напомнил он, отметив, что "выход США из ЮНЕСКО не означает увольнения из ее секретариата всех американских сотрудников и отказа от участия в тех юнесковских программах, которые США интересны". "Так было и в 90-х годах, когда США не были в ЮНЕСКО", - указал Федотов.