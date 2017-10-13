Матвиенко выразила глубокое сожаление в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность, что ЮНЕСКО продолжит выполнять свою функцию, несмотря на выход США из этой организации. Об этом она сказала в пятницу на пресс-конференции, посвященной открытию 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

"Я могу лишь высказать глубочайшее сожаление принятому США решению о выходе из ЮНЕСКО. Это организация, которая очень много сделала для развития гуманитарного, культурного сотрудничества, сотрудничества в сфере образования, реализации совместных международных проектов, сохранения исторического, культурного наследия как в каждой стране отдельно, так и всемирного исторического культурного наследия. Это ведь не политическая организация, и в этой связи можно только сожалеть, но я уверена, что ЮНЕСКО будет продолжать работать и выполнять свою очень важную ответственную функцию", - отметила спикер Совфеда.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг также высказал сожаление выходом США из ЮНЕСКО. "Мы живем в эпоху, когда такие организации как МПС или ЮНЕСКО носят глобальный характер. Нельзя решать проблемы по отдельности, мы должны находить общие решения", - сказал он журналистам.

В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято Вашингтоном с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

Позднее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из ЮНЕСКО.