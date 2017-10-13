Песков: рассуждения о "компрометирующем" назначении Турчака в "Единую Россию" неуместны

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Кремль считает неуместными рассуждения о "компрометирующем" характере назначения Андрея Турчака и.о. секретаря генсовета "Единой России".
"Считаем вопрос неуместным и, соответственно, не буду отвечать на него", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал вопрос, не считают ли в Кремле "компрометирующим партию" назначение Турчака, которого автор вопроса назвал "человеком с неоднозначной репутацией".
Ранее имя Турчака называлось в связи с уголовным делом об избиении журналиста Олега Кашина. Журналист был жестоко избит в ноябре 2010 года. Он связал это со своей профессиональной деятельностью. За несколько месяцев до этого между Кашиным и Турчаком произошел конфликт в интернете. Журналист нанес губернатору оскорбление и отказался за него извиниться.