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Песков: рассуждения о "компрометирующем" назначении Турчака в "Единую Россию" неуместны

Политика
13 октября, 14:42 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь сообщил, что не будет отвечать на вопрос журналиста о Турчаке

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Кремль считает неуместными рассуждения о "компрометирующем" характере назначения Андрея Турчака и.о. секретаря генсовета "Единой России".

"Считаем вопрос неуместным и, соответственно, не буду отвечать на него", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос, не считают ли в Кремле "компрометирующим партию" назначение Турчака, которого автор вопроса назвал "человеком с неоднозначной репутацией".

Ранее имя Турчака называлось в связи с уголовным делом об избиении журналиста Олега Кашина. Журналист был жестоко избит в ноябре 2010 года. Он связал это со своей профессиональной деятельностью. За несколько месяцев до этого между Кашиным и Турчаком произошел конфликт в интернете. Журналист нанес губернатору оскорбление и отказался за него извиниться.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Турчак, Андрей Анатольевич
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