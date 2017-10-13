Песков объяснил перенос совещания у Путина нелетной погодой в Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Перенос совещания у президента РФ Владимира Путина из Липецкой в Воронежскую область связан с нелетной погодой.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, не получилось, и была передвинута на более поздние сроки поездка [президента] в Липецкую область, в город Усмань, в связи с погодными условиями", - отметил он.

По словам представителя Кремля, в Липецкой области была нелетная погода.

Ранее сообщалось, что совещание о развитии сельского хозяйства Путин проведет в Усмани, однако позже было решено перенести мероприятие в Воронеж.