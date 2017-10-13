Песков: выход США из ядерной сделки с Ираном будет иметь негативные последствия

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Возможный выход США из соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы будет иметь весьма негативные последствия, так как нанесет вред атмосфере безопасности в мире и нераспространения атомного оружия.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Вашингтон может выйти из ядерной сделки с Тегераном.
"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространения во всем мире, это способно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье", - сказал Песков, отметив, что Тегеран уже выразил готовность тоже выйти из соответствующего соглашения, если это сделает Вашингтон.
"Подобные возможные действия американской стороны будут иметь весьма и весьма негативные последствия", - заключил представитель Кремля. По его словам, Россия будет последовательно продолжать отстаивать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Владимиром Путиным - о необходимости "обеспечить режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия".