Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми действия США, не выдавших визы членам делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ для поездки в штаб-квартиру ООН.

"ООН - ключевое слово, разумеется, страна, которая принимает у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, американские власти несут определенные обязательства как страна, принимающая у себя структуру ООН", - подчеркнул представитель Кремля.

"В данном случае мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой", - заявил Песков.

Власти США не дали въездные визы членам делегации Генштаба ВС РФ во главе с советником начальника Генштаба Андреем Третьяком, сорвав их участие в мероприятии по линии ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в четверг представитель Министерства обороны России Александр Емельянов на брифинге в штаб-квартире всемирной организации, посвященном проблематике американской системы противоракетной обороны.