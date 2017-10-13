Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми действия США, не выдавших визы членам делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ для поездки в штаб-квартиру ООН.
"ООН - ключевое слово, разумеется, страна, которая принимает у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, американские власти несут определенные обязательства как страна, принимающая у себя структуру ООН", - подчеркнул представитель Кремля.
"В данном случае мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой", - заявил Песков.
Власти США не дали въездные визы членам делегации Генштаба ВС РФ во главе с советником начальника Генштаба Андреем Третьяком, сорвав их участие в мероприятии по линии ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в четверг представитель Министерства обороны России Александр Емельянов на брифинге в штаб-квартире всемирной организации, посвященном проблематике американской системы противоракетной обороны.