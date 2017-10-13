Песков: Путин работает над выступлением на Валдайском форуме

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готовит важное и интересное выступление на Валдайском форуме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, готовится очень важное, традиционно интересное выступление [Путина] на Валдайском форуме", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "каждый год эта традиция соблюдается". "Намерен президент ее соблюсти и в этом году", - отметил Песков.
По его словам, "сейчас он [Путин] работает как раз над своим выступлением".
Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" запланировано на 16-19 октября в Сочи. На этот раз тема форума - "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?"