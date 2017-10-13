Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи

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Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Крым вошел в состав РФ легитимно, соответственно, ни о какой компенсации Украине за полуостров не может быть и речи.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сделанное на сессии ПАСЕ президентом Чехии Милошем Земаном предложение.
"Ни в фактологическом, ни в юридическом плане ни о какой аннексии [Крыма], конечно, говорить нельзя, это неверно, и, соответственно, не может идти и речи ни о какой компенсации", - сказал пресс-секретарь. Песков напомнил, что решение о выходе из состава Украины на фоне произошедшего там госпереворота и развития экстремизма, "который, к сожалению, частично развивается и до сих пор", принял легитимный орган - Верховный совет Крыма; и только после этого уже Москвой было принято решение о вступлении полуострова в состав РФ.
"Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, не совсем правильная, точнее говоря - совсем не правильная", - констатировал Песков.
Отвечая на вопрос, насколько для Кремля важно признание Киевом факта воссоединения Крыма с Россией, Песков выразил надежду на то, что "со временем это признание наступит". "Должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова. И также впоследствии мы надеемся на то, что будет возможна нормализация российско-украинских отношений", - указал пресс-секретарь.
По словам Пескова, речь в случае с выступлением чешского президента в ПАСЕ идет о внутриевропейской дискуссии. "Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого давние добрые отношения с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Мы наблюдаем за внутриевропейской дискуссией, которая ведется в этой связи и, в том числе, обратили внимание на недавнее заявление Земана [по Крыму]", - сказал представитель Кремля.