Матвиенко: РФ удовлетворена динамикой двусторонних отношений с Бразилией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на встрече с председателем Федерального сената Национального конгресса Бразилии Эунисиу Оливейрой выразила удовлетворение динамикой двусторонних отношений России и Бразилии.

Как сообщили в пресс-службе Совфеда, встреча прошла на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

"Мы удовлетворены динамикой наших двусторонних отношений. Надеюсь, наша встреча эффективно послужит продолжению вектора на активное межпарламентское сотрудничество между Россией и Бразилией", - сказала Матвиенко.

Она предложила актуализировать работу парламентских групп дружбы, в том числе группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным конгрессом Бразилии, а также активизировать двустороннее межпарламентское взаимодействие.

Матвиенко также проинформировала, что в эти дни в Санкт-Петербурге пройдет встреча парламентариев стран БРИКС. Спикер Совфеда отметила, что считает крайне важным развитие парламентского измерения этой структуры.

В свою очередь Оливейра подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономическом направлении. Участники беседы также обсудили возможности межрегионального сотрудничества. Матвиенко пригласила бразильского коллегу посетить Россию с официальным визитом в удобное для него время.