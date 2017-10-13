Матвиенко: РФ удовлетворена динамикой двусторонних отношений с Бразилией

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на встрече с председателем Федерального сената Национального конгресса Бразилии Эунисиу Оливейрой выразила удовлетворение динамикой двусторонних отношений России и Бразилии.
Как сообщили в пресс-службе Совфеда, встреча прошла на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.
"Мы удовлетворены динамикой наших двусторонних отношений. Надеюсь, наша встреча эффективно послужит продолжению вектора на активное межпарламентское сотрудничество между Россией и Бразилией", - сказала Матвиенко.
Она предложила актуализировать работу парламентских групп дружбы, в том числе группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным конгрессом Бразилии, а также активизировать двустороннее межпарламентское взаимодействие.
Матвиенко также проинформировала, что в эти дни в Санкт-Петербурге пройдет встреча парламентариев стран БРИКС. Спикер Совфеда отметила, что считает крайне важным развитие парламентского измерения этой структуры.
В свою очередь Оливейра подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономическом направлении. Участники беседы также обсудили возможности межрегионального сотрудничества. Матвиенко пригласила бразильского коллегу посетить Россию с официальным визитом в удобное для него время.