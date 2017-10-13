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Лавров подтвердил Зарифу приверженность РФ соглашению по ядерной программе Ирана

Политика
13 октября, 15:06 UTC+3

Главы МИД России и Ирана в телефонном разговоре также обсудили вопросы двусторонней повестки дня

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил полную приверженность России соглашению по иранской ядерной программе.

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Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

"Министры обменялись мнениями относительно ситуации, складывающейся в области выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе. Лавров подтвердил полную приверженность России СВПД и твердый настрой на дальнейшую всестороннюю реализацию данной договоренности в том виде, как она была одобрена Советом Безопасности ООН", - подчеркнули в министерстве.

Стороны обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки дня, добавили в МИД. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

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Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович
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