Лавров подтвердил Зарифу приверженность РФ соглашению по ядерной программе Ирана

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил полную приверженность России соглашению по иранской ядерной программе.

Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

"Министры обменялись мнениями относительно ситуации, складывающейся в области выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе. Лавров подтвердил полную приверженность России СВПД и твердый настрой на дальнейшую всестороннюю реализацию данной договоренности в том виде, как она была одобрена Советом Безопасности ООН", - подчеркнули в министерстве.

Стороны обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки дня, добавили в МИД. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.