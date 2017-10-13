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Захарова обратила внимание на продвижение крымской темы на международных площадках

Политика
13 октября, 15:11 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, октября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ также отметила изменение настроения представителей иностранных СМИ по отношению к Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Россия видит продвижение темы территориальной принадлежности Крыма на различных международных площадках. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с журналистами в пятницу.

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"На международных площадках мы видим продвижение крымской темы в сторону не полной объективности, но информирования, то есть мы видим, что информация [о положении дел в Крыму] доносится", - указала дипломат.

Захарова также обратила внимание на изменение настроения представителей иностранных СМИ. "Вначале, когда прошел референдум, страны Запада дали им команду не ездить в Крым, - пояснила она. - Но сейчас они ездят и видят, что здесь происходит".

"Конечно, иногда западные СМИ искажают информацию, но надо отдать им должное - объективной информации много, - отметила дипломат. - Что значит объективная информация? Это не то, что хочется видеть нам приукрашенное, это то, что есть на самом деле".

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Захарова, Мария Владимировна
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