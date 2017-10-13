Захарова: реакция Запада на украинский закон об образовании очевидна и естественна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Негативная реакция ряда западных стран на украинский закон об образовании является очевидной и естественной, это не следствие влияние России на Запад. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с журналистами.
"Россия дала свои комментарии об этом законе, за что получила от Киева очередную порцию грязи, в том смысле, что якобы мы подбиваем другие страны, создаем против Киева какую-то коалицию, - напомнила дипломат. - Конечно же, это не так, никогда никого ни на что не подбивали".
"Это очевидная, естественная реакция международного сообщества, - подчеркнула Захарова. - Все прочитали и заявили моментально, что это недопустимо. И это при том, что есть солидарность ЕС в плане отсутствия критики в отношении Украины".
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.