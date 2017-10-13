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Захарова: реакция Запада на украинский закон об образовании очевидна и естественна

Политика
13 октября, 15:58 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, октября. /ТАСС

По словам представителя МИД РФ, отрицательная реакция на документ последовала несмотря на то, "что есть солидарность ЕС в плане отсутствия критики в отношении Украины"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Негативная реакция ряда западных стран на украинский закон об образовании является очевидной и естественной, это не следствие влияние России на Запад. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с журналистами.

"Россия дала свои комментарии об этом законе, за что получила от Киева очередную порцию грязи, в том смысле, что якобы мы подбиваем другие страны, создаем против Киева какую-то коалицию, - напомнила дипломат. - Конечно же, это не так, никогда никого ни на что не подбивали".

"Это очевидная, естественная реакция международного сообщества, - подчеркнула Захарова. - Все прочитали и заявили моментально, что это недопустимо. И это при том, что есть солидарность ЕС в плане отсутствия критики в отношении Украины".

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.

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Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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Захарова, Мария Владимировна
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