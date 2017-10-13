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Захарова: Запад пробует повлиять на Украину для выполнения минских соглашений

Политика
13 октября, 16:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, октября. /ТАСС

Дипломат напомнила, что весь пакет минских договоренностей был проведен через Совет Безопасности ООН

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Страны Запада осознают, кто виноват в невыполнении минских договоренностей и пробуют повлиять на Украину. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с журналистами.

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"Киев постоянно говорит о выполнении минских договоренностей, но теперь мы, к сожалению, понимаем, что это все слова, - сказала дипломат. - Мы видим, что западные партнеры прекрасно понимают, кто создает всю сложность ситуации, и пытаются так или иначе продвинуть Киев на выполнение минских договоренностей".

"Но как можно выполнить минские договоренности во всей их совокупности, если вы принимаете в своей стране вот такой закон об образовании? - отметила Захарова. - Это же выстрел по тем, с кем вы, согласно минским договоренностям, собирались жить вместе".

Как напомнила дипломат, весь пакет минских договоренностей был проведен через Совет Безопасности ООН. "Это значит, что этот документ получил статус обязательного к исполнению, это не резолюция, которая носит рекомендательный характер, это обязательный документ, - пояснила она. - Нравится это им или нет, но пока резолюция существует, Киев обязан ее выполнять".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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