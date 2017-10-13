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Президиум Генсовета единороссов утвердил сложение полномочий главой ЦИК партии Бурматовым

Политика
13 октября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Врио руководителя этого партийного органа стал бывший замглавы ЦИК Максим Руднев

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президиум Генсовета "Единой России" утвердил в пятницу на заседании сложение полномочий главой Центрального исполкома (ЦИК) партии Владимиром Бурматовым в связи с его назначением председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Бурматов возглавил ЦИК "Единой России" в сентябре 2016 года. В среду он был утвержден Госдумой председателем комитета по экологии, сменив на этом посту Ольгу Тимофееву, ставшую вице-спикером Госдумы. По действующему в "Единой России" правилу в связи с назначением на думскую должность Бурматов должен оставить пост в партии.

Временно исполняющим обязанности руководителя этого партийного органа был назначен замглавы ЦИК "Единой России" Максим Руднев.

ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу "Единой России", глава исполкома назначается президиумом Генсовета. Всего у главы ЦИК "Единой России" пять заместителей, в том числе два первых. В качестве замглавы ЦИК 30-летний Руднев руководил управлением проектной деятельности. С сентября 2014 по сентябрь 2016 года он уже руководил партийным ЦИК.

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Персоны
Тимофеева, Ольга Викторовна Бурматов, Владимир Владимирович
Темы
"Единая Россия"
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