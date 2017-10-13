Источник сообщил о возможной встрече Лаврова и генсека Совета Европы в Москве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом в Москве возможна. Об этом сообщил ТАСС источник в российском дипведомстве.

"Да, такая встреча возможна", - сказал собеседник агентства

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что визит Ягланда в Москву прорабатывается, ее тематикой может стать обсуждение вопросов участия России в деятельности Совета Европы.