Источник сообщил о возможной встрече Лаврова и генсека Совета Европы в Москве

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом в Москве возможна. Об этом сообщил ТАСС источник в российском дипведомстве.
"Да, такая встреча возможна", - сказал собеседник агентства
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что визит Ягланда в Москву прорабатывается, ее тематикой может стать обсуждение вопросов участия России в деятельности Совета Европы.