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Источник сообщил о возможной встрече Лаврова и генсека Совета Европы в Москве

Политика
13 октября, 16:48 UTC+3 МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Дата встречи пока не уточняется

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом в Москве возможна. Об этом сообщил ТАСС источник в российском дипведомстве.

"Да, такая встреча возможна", - сказал собеседник агентства

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что визит Ягланда в Москву прорабатывается, ее тематикой может стать обсуждение вопросов участия России в деятельности Совета Европы.

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Персоны
Ягланд, Турбьёрн Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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