Косачев: США могут спровоцировать Иран на возобновление ядерной программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Иранская ядерная сделка стала главной победой международной дипломатии со времен холодной войны, однако, нарушение гарантий со стороны США может спровоцировать Тегеран на возобновление своей ядерной программы. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметив, что в таком случае ответственность ляжет не на Иран, а на США.

"Для Ирана международные гарантии без участия США не будут достаточным основанием, чтобы положиться на них в плане обеспечения собственной национальной безопасности. Если американцы пойдут по этому пути до конца, у Ирана появятся свое право на ответный ход. Да, они будут по-прежнему нарушать договор о нераспространении ядерного оружия, всю ту документацию, которую выработало МАГАТЭ, но с политической точки зрения придется констатировать, что основная ответственность за то, что развитие событий пойдет по наихудшему сценарию, будет не на Иране, а на США", - сказал он.

По словам сенатора, иранская ядерная сделка стала "самой главной победой международной дипломатии всего периода после завершения холодной войны".

"Эта победа далась колоссальными усилиями: каждому из участников этих переговоров пришлось поступиться порой даже принципиальными позициями, чтобы достичь этого соглашения. Самое главное, что удалось достичь, - это снять напряженность вокруг Ирана и самому Ирану не дать возможность ссылаться на эту напряженность для оправдания каких-то своих действий по ядерной программе. Я считаю, что задача сейчас - эту договоренность держать в том виде, в каком она существует", - подчеркнул он.

Неверный сигнал КНДР и всему миру

Кроме того, Косачев отметил, что США при президенте Дональде Трампе "раз за разом демонстрируют свою неготовность соблюдать прежние договоренности". При этом договоренности существуют не только в отношении Ирана, но и Ближнего Востока, КНДР, "но, наверное, иранская - самая опасная тем, что Иран после этого может возобновить свои действия совершенно точно в сфере гражданской ядерной программы, а возможно и военной", отметил сенатор.

По словам Косачева, в таком случае это может стать сигналом другим странам, в частности, КНДР, "которую весь мир пытается убедить в том, что она должна остановить свою программу, доверившись международному сообществу".

"Если США такие гарантии, не моргнув глазом, с себя снимают и нарушают, то любая другая страна, которая опасается внешнего вмешательства, давления, будет защищать себя всеми доступными средствами. Включая и разработку ядерных программ", - сказал Косачев, считая, таким образом, действия США в отношении Ирана "крайне опасными".

"И они не менее опасны с точки зрения того, как в принципе реализуются договоренности в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и вообще всего комплекса поддержания стратегической стабильности и баланса сил в мире", - заключил председатель комитета Совфеда по международным делам.