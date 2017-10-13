Турчак назвал провокацией сведения о якобы его связи с нападением на Кашина

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак настаивает на том, что информация о якобы его связи с нападением на журналиста Олега Кашина является провокацией. По его словам, сам журналист был "использован втемную".
Журналист был жестоко избит в ноябре 2010 года. Он связал случившееся со своей профессиональной деятельностью. За несколько месяцев до этого между Кашиным и главой Псковской области Андреем Турчаком произошел конфликт в интернете. Журналист нанес губернатору оскорбление и отказался за него извиниться.
"Этой ситуации уже неоднократно давались комментарии. Ничем другим как провокацией я назвать это не могу. Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег [Кашин] был использован в этой ситуации втемную. Оценки будут даны правоохранительными органами", - заявил он в пятницу, отвечая на вопрос журналистов по итогам заседания Генсовета.