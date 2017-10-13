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Замглавы МИД РФ обсудил с послом ЕС сирийское урегулирование

Политика
13 октября, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В министерстве отметили, что встреча состоялась в Москве

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику урегулирования сирийского кризиса, включая усилия по выполнению резолюции 2254 СБ ООН", - отметили в дипведомстве.

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Персоны
Эдерер, Маркус Богданов, Михаил Леонидович
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Кризис в Сирии
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