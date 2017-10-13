Замглавы МИД РФ обсудил с послом ЕС сирийское урегулирование

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику урегулирования сирийского кризиса, включая усилия по выполнению резолюции 2254 СБ ООН", - отметили в дипведомстве.