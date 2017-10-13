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МИД РФ: высылка российского ученого из Польши - очередной скандал на почве шпиономании

Политика
13 октября, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Действия Варшавы не останутся без ответа, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Депортация российского историка Дмитрия Карнаухова из Польши представляет собой очередной скандал на почве шпиономании и свидетельствует о нежелании Варшавы прекратить нагнетание напряженности в отношениях с Москвой.

Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

Как сообщили в российском дипведомстве, 11 октября по представлению Агентства внутренней безопасности Польши (АВБ) из страны был выслан профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Карнаухов. В МИД уточнили, что историк с 2013 года проживал в Польше, преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.

"Д. В. Карнаухову вменяют в вину деятельность "с элементами гибридной войны", направленную против польских интересов и "в пользу враждебного государства", поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды и т. п. По совокупности собранного материала АВБ пришло к заключению, что присутствие россиянина в стране якобы несет угрозу национальным интересам, и его принудительно депортировали", - информировали на Смоленской площади.

"Полагаем, что раздутый польскими властями очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией, - заявили в МИД РФ. - Стремление во всем искать признаки "гибридных атак" и подрывной деятельности с нашей стороны вполне укладывается в осознанный антироссийский курс нынешнего руководства Польши".

"В Варшаве должны понимать, что мы не оставим эти действия без ответа", - подчеркнули в дипведомстве.

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