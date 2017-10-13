МИД РФ рассматривает White&Case как поверенного в спорах вокруг дипсобственности в США

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность привлечения американской юридической компании White&Case в качестве процессуального поверенного в спорах вокруг российской дипсобственности в США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в пятницу на сайте российского дипведомства.

"Учитывая положительный опыт сотрудничества с White&Case, российской стороной рассматривается возможность привлечения ее в качестве процессуального поверенного. Относящийся к этому комплекс вопросов находится в стадии изучения", - сказала она.

Во вторник глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил, что юридический консультант White&Case будет представлять Россию в споре вокруг российской дипсобственности в США.

2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом.

Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.

Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что работа над подготовкой иска идет, он будет направлен в суд в ближайшее время.