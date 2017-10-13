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Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООН

Политика
13 октября, 20:59 дата обновления: 13 октября, 21:19 UTC+3

По словам официального представителя российского МИД, печальная регулярность таких срывов наводит на мысль, что они происходят не случайно

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Невыдача виз членам делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ для поездки в штаб-квартиру ООН наводит на мысль о том, что в Вашингтоне решили просто не допустить их участия в брифинге по угрозам стратегической стабильности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в пятницу на сайте российского дипведомства.

"Печальная регулярность таких срывов наводит на мысль, что они происходят не случайно, - сказала дипломат. - Вот и сейчас, похоже, там решили просто не допустить участия российских экспертов в состоявшемся на ооновской площадке брифинге по угрозам стратегической стабильности, которую несет создание американской глобальной системы противоракетной обороны, имеющей отнюдь не оборонительный характер".

Захарова также сообщила, что необходимые документы для оформления виз членам делегации Минобороны РФ были направлены в посольство США еще в сентябре. 

"Ни накануне, ни даже в этот день въездные визы оформлены не были, хотя необходимые документы направлены в американское посольство еще в сентябре. Полученное оттуда только 13 октября извещение о готовности их выдать, когда срок мероприятия прошел, выглядит как попытка сделать хорошую мину при плохой игре", - сказала она.

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Захарова, Мария Владимировна
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