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В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма

Политика
13 октября, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 13 октября./ТАСС

Сенатор Франц Клинцевич добавил, что такое "выпячивание амбиций" может помешать совместной работе двух стран в Сирии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Турция своим запретом на прием кораблей из портов Крыма, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии. Такое мнение сенатор выразил в пятницу ТАСС.

"Вполне возможно, что руководство Турции после очевидного охлаждения отношений с США решило качнуться в другую сторону, пытаясь продемонстрировать тем самым свою особую роль в современном мире. Никто не сомневается в способности Турции проводить политику, отвечающую ее интересам. В то же время искусственное выпячивание своих амбиций может стать помехой для совместных действий России и Турции в Сирии. Но гораздо хуже, если Турция своими последними шагами сознательно толкает нас на коррекцию отношений между двумя странами", - сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия будет внимательно отслеживать ситуацию и назвал это решение недружественным. "Не хочу быть излишне категоричен в оценках, но это решение министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции настораживает. Его, мягко говоря, дружественным назвать нельзя. Тем более что здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции", - сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом.

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