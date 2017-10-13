В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма

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МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Турция своим запретом на прием кораблей из портов Крыма, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии. Такое мнение сенатор выразил в пятницу ТАСС.
"Вполне возможно, что руководство Турции после очевидного охлаждения отношений с США решило качнуться в другую сторону, пытаясь продемонстрировать тем самым свою особую роль в современном мире. Никто не сомневается в способности Турции проводить политику, отвечающую ее интересам. В то же время искусственное выпячивание своих амбиций может стать помехой для совместных действий России и Турции в Сирии. Но гораздо хуже, если Турция своими последними шагами сознательно толкает нас на коррекцию отношений между двумя странами", - сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что Россия будет внимательно отслеживать ситуацию и назвал это решение недружественным. "Не хочу быть излишне категоричен в оценках, но это решение министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции настораживает. Его, мягко говоря, дружественным назвать нельзя. Тем более что здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции", - сказал сенатор.
Ранее сообщалось, что Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом.