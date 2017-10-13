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Рябков: СВПД не должен становиться разменной монетой во внутренней политике США

Политика
13 октября, 21:51 дата обновления: 13 октября, 21:57 UTC+3

Заявления Трампа по иранскому вопросу - негативный поворот в отношении этого договора, подчеркнул замглавы МИД РФ

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не должен становиться разменной монетой во внутренней политике США. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"То, насколько эффективно и с какой отдачей этот документ реализовывался, как нам представляется, заслуживает совсем другого отношения, - сказал высокопоставленный дипломат. - Нельзя с этим опытом обращаться как с разменной монетой".

"Я говорю об этом потому, что, как мне кажется, для многих критика в адрес СВПД, прежде всего в Конгрессе США, превратилась в инструмент решения задач далеких от того, чему, собственно, призван служить СВПД. В какой-то мере параллель здесь прослеживается с российско-американскими отношениями: наши отношения с легкостью, небывалой для международного общения, трансформировались усилиями недругов в средство сведения политических счетов", - констатировал он.

При этом дипломат отметил, что в Москве не стало неожиданностью решение американского лидера. "Для нас это не стало неожиданностью, тот набор задач и та постановка проблемы в плоскость "доработки СВПД", которые мы услышали сегодня от президента США, представляют собой, на наш взгляд, негативный поворот в отношении одного из главных эффективных международных инструментов в сфере нераспространения [оружия массового уничтожения]", - сказал высокопоставленный дипломат.

Трамп в пятницу изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный Ираном и "шестеркой" в 2015 году.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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