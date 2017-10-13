МИД РФ: попытка США обострить ситуацию с Ираном выглядит как немотивированное нападение

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Попытка администрации США обострить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки выглядит как "немотивированное нападение". Такое мнение высказал в пятницу журналистам в ООН директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, комментируя объявленную американским президентом Дональдом Трампом новую стратегию ужесточения давления на Иран.

"Иран продолжает добросовестно выполнять [соглашение по атому]. Все с этим согласны. И попытка как-то обострить ситуацию, она выглядит как немотивированное нападение. В данной ситуации у Ирана гораздо больше оснований для предъявления претензий США, чем наоборот", - сказал дипломат.

Он обратил внимание на то, что США высказывают недовольство по поводу ракетных пусков Ирана, ситуации с правами человека в стране, а также того, что Тегеран якобы поддерживает террористические организации в регионе. Все это, подчеркнул Ульянов, не имеет отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Он предупредил, что политика действующей американской администрации, направленная на подрыв соглашения и доверия к нему, "наносит серьезный удар по усилиям обеспечить нераспространения ядерного оружия", так как дает плохой пример другим странам. "Та же Северная Корея видит, что договариваться и смысла нет, если так легко можно взять и разорвать сделку, тем более одобренную Советом Безопасности. Так что все это крайне печально и безответственно", - констатировал дипломат.

Тегеран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Трамп в пятницу изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в СВПД.