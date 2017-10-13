Рябков: РФ готовит иск против США в связи с незаконными действиями по дипсобственности

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия продолжает подготовку к подаче иска против США в связи с противозаконными действиями по дипсобственности. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы продолжаем подготовку к подаче иска в связи с противозаконным и неприемлемыми действиями США по изъятию нашей дипломатической собственности, - сказал высокопоставленный дипломат. - Мы пока не приняли решение о том, кто, как, в каком формате может и будет представлять наши интересы".

2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. 5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу в связи с появившимися сообщениями о том, что Россию в споре вокруг дипсобственности будет представлять юридическая компания White&Case, сообщила, что такая возможность рассматривается, однако данный вопрос пока находится на стадии изучения.