МИД РФ: химическая атака в Сирии 4 апреля могла быть постановкой

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Россия все больше склоняется к тому, что химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля была постановкой, и эту версию должен изучить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ. Об этом заявил в пятницу директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на специальном брифинге в штаб-квартире ООН.

По его словам, Россия, в отличие от ряда других стран, не собирается "безапелляционно навязывать свою точку зрения". "Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше", - сказал дипломат.

Ульянов также заметил, что СМР имеет все условия для проведения инспекции на авиабазе Шайрат, на которой якобы хранится зарин, но "по непонятным причинам" отказывается это сделать.

Как сообщил дипломат, сирийские власти "гарантируют свободный и безопасный доступ на авиабазу".

"До истечения нынешнего мандата СМР остается больше месяца, в течение которого вполне можно успеть отобрать и проанализировать пробы. Но руководство СМР по непонятным причинам категорически отказывается дать соответствующие инструкции. Боюсь, что это свидетельствует не только о неспособности, но и о нежелании провести по-настоящему качественное расследование, иначе расценить сложившуюся ситуацию трудно", - сказал он.