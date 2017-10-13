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Богданов и представитель ФАТХ обсудили преодоление внутрипалестинского раскола

Политика
13 октября, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В четверг представители ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение об окончательном перемирии между враждовавшими долгое время движениями

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в пятницу с исполнительным секретарем ЦК ФАТХ, председателем Олимпийского комитета Палестины Джибрилем Раджубом вопросы окончательного преодоления внутрипалестинского раскола. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

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"Основное внимание в ходе беседы было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования, а также положению дел на палестинских территориях с акцентом на задачу окончательного преодоления внутрипалестинского раскола с учетом произошедших на этом направлении в последнее время при содействии Египта заметных позитивных сдвигов", - указали в дипведомстве.

"Обсуждались также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско- палестинских отношений", - добавили в МИД.

В четверг в Каире ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение об окончательном примирении. Согласно достигнутым договоренностям, палестинское правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа - не позднее 1 декабря. Было также объявлено о созыве в египетской столице 21 ноября встречи всех палестинских политических партий и организаций для обсуждения дальнейших шагов по достижению национального единства.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Египет Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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