Рябков: Россия будет стараться сохранить ядерную сделку по Ирану

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия будет стараться сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы будем стараться этому [развалу сделки] противодействовать. Мы видим, что СВПД - полезный, рабочий, эффективный документ. Надо постараться, и в новых условиях, с учетом объявленного президентом США комплекса намерений, сохранить СВПД и не допустить его развала", - сказал высокопоставленный дипломат.
Рябков также отметил, что Россия продолжит диалог с США для сохранения сделки по Ирану. "Разумеется, мы будем об этом говорить и с американской стороной. Наша цель прежняя - мы должны сохранить важное достижение дипломатических усилий в столь значимой для всех сфере, какой является нераспространение оружие массового уничтожения", - сказал он.
Дипломат, кроме того, заметил, что администрация США привязывает к СВПД темы, не имеющие отношение к этому документу.
"Мы видим, что администрация США уже не первую неделю вопросы, связанные с выполнением СВПД, пытается вписывать в более широкий контекст, привязывая к СВПД темы, которые к этому документу отношения не имеют, - сказал Рябков. - Это тоже тревожный знак, нельзя все смешивать в одном флаконе".
Он предупредил об опасностях, которые могут возникнуть в процессе дальнейшего обсуждения соглашения по ядерной сделке с Ираном в рамках политических институтов США.
"Не хотелось бы, чтобы теперь, после того как мяч переброшен отчасти к Конгрессу, отчасти к Ирану, члены палаты представителей начали новый виток нагнетания атмосферы в интересах, которые по большому счету не стыкуются с главной задачей СВПД - восстановление доверия к сугубо мирному характеру иранской ядерной программы", - указал он.
Дипломат добавил, что сделка по Ирану может просто рассыпаться от любых "усовершенствований", предлагаемых Вашингтоном.
"Мне представляется, что с таким трудом выработанные договоренности от подобного рода "усовершенствований" могут просто рассыпаться", - сказал он, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность внесения изменений в СВПД.
"Конечно, мы будем анализировать самым тщательным образом то, что теперь прозвучит и из Тегерана, и из других столиц, которые являются сторонами СВПД. Мы будем поддерживать диалог со всеми участниками СВПД", - заявил замглавы МИД РФ.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут готовы в любой момент выйти из многостороннего соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана, если эту договоренность не удастся скорректировать устраивающим нынешнюю американскую администрацию образом.
Трамп поручил своей администрации "работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы разобраться с многими серьезными прорехами сделки для того, чтобы иранский режим никогда не смог угрожать миру ядерным оружием".
Заместитель министра иностранных дел РФ выразил надежду, что Вашингтон откажется от "возвращения" санкций в отношении Ирана.
"Сейчас тема "возвращения" антииранских санкций Вашингтоном приобретает актуальный характер, - сказал дипломат в пятницу ТАСС. - Но все-таки я хотел бы верить, что призывы не только России, но всех других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе к Вашингтону взвесить последствия, задуматься над тем, что может означать слом этого механизма, - эти призывы будут восприняты".
"Мы видели, что и до сегодняшнего выступления президента США [Дональда Трампа] американская сторона уклонялась от выполнения своей части сделки. Мы говорили о том, что Вашингтон серьезным образом недорабатывает по части смягчения санкционного бремени в отношении Ирана, в ряде случаев происходило и расширение санкций", - напомнил Рябков. По его мнению, "односторонний санкционный прессинг и методы санкционного давления не легитимны, не соответствуют нормам межгосударственного общения".
"Мы будем настаивать на том, что ко всем этим вопросам надо подходить гораздо более продуманно", - заключил замглавы МИД РФ.
Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.
Трамп в пятницу изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в СВПД.