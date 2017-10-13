Рябков: Россия будет стараться сохранить ядерную сделку по Ирану

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия будет стараться сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы будем стараться этому [развалу сделки] противодействовать. Мы видим, что СВПД - полезный, рабочий, эффективный документ. Надо постараться, и в новых условиях, с учетом объявленного президентом США комплекса намерений, сохранить СВПД и не допустить его развала", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков также отметил, что Россия продолжит диалог с США для сохранения сделки по Ирану. "Разумеется, мы будем об этом говорить и с американской стороной. Наша цель прежняя - мы должны сохранить важное достижение дипломатических усилий в столь значимой для всех сфере, какой является нераспространение оружие массового уничтожения", - сказал он.

Дипломат, кроме того, заметил, что администрация США привязывает к СВПД темы, не имеющие отношение к этому документу.

"Мы видим, что администрация США уже не первую неделю вопросы, связанные с выполнением СВПД, пытается вписывать в более широкий контекст, привязывая к СВПД темы, которые к этому документу отношения не имеют, - сказал Рябков. - Это тоже тревожный знак, нельзя все смешивать в одном флаконе".

Он предупредил об опасностях, которые могут возникнуть в процессе дальнейшего обсуждения соглашения по ядерной сделке с Ираном в рамках политических институтов США.

"Не хотелось бы, чтобы теперь, после того как мяч переброшен отчасти к Конгрессу, отчасти к Ирану, члены палаты представителей начали новый виток нагнетания атмосферы в интересах, которые по большому счету не стыкуются с главной задачей СВПД - восстановление доверия к сугубо мирному характеру иранской ядерной программы", - указал он.

Сделка может рассыпаться от "усовершенствований"

Дипломат добавил, что сделка по Ирану может просто рассыпаться от любых "усовершенствований", предлагаемых Вашингтоном.

"Мне представляется, что с таким трудом выработанные договоренности от подобного рода "усовершенствований" могут просто рассыпаться", - сказал он, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность внесения изменений в СВПД.

"Конечно, мы будем анализировать самым тщательным образом то, что теперь прозвучит и из Тегерана, и из других столиц, которые являются сторонами СВПД. Мы будем поддерживать диалог со всеми участниками СВПД", - заявил замглавы МИД РФ.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут готовы в любой момент выйти из многостороннего соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана, если эту договоренность не удастся скорректировать устраивающим нынешнюю американскую администрацию образом.

Трамп поручил своей администрации "работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы разобраться с многими серьезными прорехами сделки для того, чтобы иранский режим никогда не смог угрожать миру ядерным оружием".

"Возвращение" антииранских санкций

Заместитель министра иностранных дел РФ выразил надежду, что Вашингтон откажется от "возвращения" санкций в отношении Ирана.

"Сейчас тема "возвращения" антииранских санкций Вашингтоном приобретает актуальный характер, - сказал дипломат в пятницу ТАСС. - Но все-таки я хотел бы верить, что призывы не только России, но всех других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе к Вашингтону взвесить последствия, задуматься над тем, что может означать слом этого механизма, - эти призывы будут восприняты".

"Мы видели, что и до сегодняшнего выступления президента США [Дональда Трампа] американская сторона уклонялась от выполнения своей части сделки. Мы говорили о том, что Вашингтон серьезным образом недорабатывает по части смягчения санкционного бремени в отношении Ирана, в ряде случаев происходило и расширение санкций", - напомнил Рябков. По его мнению, "односторонний санкционный прессинг и методы санкционного давления не легитимны, не соответствуют нормам межгосударственного общения".

"Мы будем настаивать на том, что ко всем этим вопросам надо подходить гораздо более продуманно", - заключил замглавы МИД РФ.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Трамп в пятницу изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в СВПД.