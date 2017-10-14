Слуцкий: визит делегации Госдумы в Сирию может состояться до конца года

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Визит делегации Госдумы в Сирию может состояться до конца этого года. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которому поручено вести подготовку этого визита.
"Визит парламентской делегации Государственной думы в Сирию может состояться в самом обозримом будущем, не исключаю, что, возможно, и до конца года", - сказал он.
Слуцкий напомнил, что "в пятницу на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) прошла встреча депутатов с новым председателем Народного совета (парламента) Сирии Хаммудом Сабагом, который пригласил посетить Сирийскую Арабскую Республику". "Спикер Госдумы Вячеслав Володин от лица нижней палаты парламента принял приглашение", - добавил он.
Глава комитета также отметил, что сейчас будет идти работа над привлечением к участию в этой поездке парламентариев из европейских стран. "Этот совместный визит должен послужить упрочнению парламентских контактов в плане содействия скорейшему урегулированию распространения режима прекращения боевых действий на всю территории страны, а также оказания помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры Сирии", - заключил Слуцкий.