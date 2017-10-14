Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: визит делегации Госдумы в Сирию может состояться до конца года

Политика
14 октября, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

По словам депутата, в арабскую республику также планируется пригласить парламентариев из европейских стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Визит делегации Госдумы в Сирию может состояться до конца этого года. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которому поручено вести подготовку этого визита.

"Визит парламентской делегации Государственной думы в Сирию может состояться в самом обозримом будущем, не исключаю, что, возможно, и до конца года", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что "в пятницу на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) прошла встреча депутатов с новым председателем Народного совета (парламента) Сирии Хаммудом Сабагом, который пригласил посетить Сирийскую Арабскую Республику". "Спикер Госдумы Вячеслав Володин от лица нижней палаты парламента принял приглашение", - добавил он.

Глава комитета также отметил, что сейчас будет идти работа над привлечением к участию в этой поездке парламентариев из европейских стран. "Этот совместный визит должен послужить упрочнению парламентских контактов в плане содействия скорейшему урегулированию распространения режима прекращения боевых действий на всю территории страны, а также оказания помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры Сирии", - заключил Слуцкий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
2
Порошенко объявил, что украинскую армию пополнят 200 единиц военной техники
3
Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлого
4
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
5
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
6
СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ
7
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама