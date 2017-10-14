Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая начинает работу в в Санкт-Петербурге. Глава государства выступает перед участниками собрания и слушает выступления руководства ассамблеи, а также спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ассамблея МПС проходит с 14 по 18 октября. Как сообщили в оргкомитете по подготовке форума, она обещает стать самой масштабной в истории Межпарламентского союза. Свое участие подтвердили около 100 председателей зарубежных парламентов, в том числе из Турции, Кореи, Германии, Сербии и делегации из более 160 стран, представляющих пять континентов. Общее количество зарегистрированных участников превысило 2300 человек.