Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. Видеотрансляция

Минобороны РФ обвинило США в ковровых бомбардировках жилых кварталов РаккиАрмия и ОПК 14 октября, 20:19
Чего ждут участники от фестиваля в СочиОбщество 14 октября, 20:02
Путин назвал угрозой эрозию международного права и культуры межгосударственного диалогаПолитика 14 октября, 20:00
Аршавин выиграл Кубок Казахстана в составе "Кайрата"Спорт 14 октября, 19:46
Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. ВидеотрансляцияПолитика 14 октября, 19:43
КНДР не планирует проводить встречу с Южной Кореей на полях МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:38
Жуков проведет олимпийский урок на Всемирном фестивале молодежи и студентовСпорт 14 октября, 19:33
В Киеве националисты проводят марш по случаю годовщины образования повстанческой армииМеждународная панорама 14 октября, 19:32
Южная Корея рассчитывает на диалог с КНДР по ядерной проблеме на МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Трансляция Ruptly
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая начинает работу в в Санкт-Петербурге. Глава государства выступает перед участниками собрания и слушает выступления руководства ассамблеи, а также спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ассамблея МПС проходит с 14 по 18 октября. Как сообщили в оргкомитете по подготовке форума, она обещает стать самой масштабной в истории Межпарламентского союза. Свое участие подтвердили около 100 председателей зарубежных парламентов, в том числе из Турции, Кореи, Германии, Сербии и делегации из более 160 стран, представляющих пять континентов. Общее количество зарегистрированных участников превысило 2300 человек.