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Володин подтвердил, что лично планирует посетить Сирию во главе делегации Думы в 2018 году

Политика
14 октября, 11:43 UTC+3

Делегация отправится в арабскую республику по приглашению председателя Народного совета Хаммуда Сабага

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что лично планирует посетить Сирию во главе парламентской делегации по приглашению спикера Народного совета Сирийской Арабской Республики.

"Подтверждаю [визит]", - сказал он на брифинге журналистам. "Не исключено, что [визит состоится] в первой половине следующего года", - добавил спикер.

В пятницу председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг пригласил Володина и членов российской делегации из Госдумы посетить арабскую республику. По его словам, это поспособствует укреплению отношений между законодательными органами двух стан. Володин приглашение принял, пообещав согласовать время поездки.

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