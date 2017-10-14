Матвиенко: лишение РФ права голоса в СЕ говорит о необходимости перемен в организации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Взаимодействие РФ и Совета Европы (СЕ) после вступления в него страны было интересным для обеих сторон, но лишение России права голоса в организации сигнализирует о необходимости перемен в СЕ. Такое мнение высказала в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сейчас [я] абсолютно убеждена в том, что вступление России в Совет Европы было абсолютно правильным и единственно возможным, и в то же время это была взаимно интересная, интеллектуальная совместная работа", - сказала она. Однако, отвечая на реплику журналиста, что впоследствии Россия была лишена права голова в Совете Европе, спикер Совфеда подчеркнула, что это является "сигналом Совету Европы, что нужны перемены".

По словам Матвиенко, Россия должна оставаться членом Совета Европы, однако страну "должны услышать".

Говоря о том, что может способствовать скорейшему восстановлению полномочий России в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы - прим. ТАСС), Матвиенко исключила финансовый фактор, считая, что он не является главным. "Это не самый главный аргумент, хотя, естественно, не участвуя во всех структурах Совета Европы, мы и не должны платить полноценный взнос - это наша позиция, - подчеркнула она. - Это пришло политическое осознание".

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.