Володин принял приглашение спикера парламента Ирака посетить республику

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение председателя Совета представителей (парламента) Ирака Салима аль-Джубури посетить республику.
"Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь. Нам очень важно развивать наши межпарламентские связи с Республикой Ирак, с палатой депутатов Ирака", - сказал Володин в субботу, комментируя озвученное аль-Джубури в ходе встречи приглашение.
Володин также выразил надежду, что сможет встретиться с аль-Джубури на конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдет в Исламабаде 24-26 декабря, и обсудить детали своего визита в Ирак.
"Возможно, в этом году мы еще увидимся на конференции по противодействию терроризму, которая пройдет в Исламабаде 24-26 декабря. Если вы будете принимать участие в этой конференции, то возможно, мы могли бы еще раз встретиться и поговорить о контурах будущей встречи в Ираке", - отметил он.
Володин также пригласил аль-Джабури принять участие в антинаркотической конференции "Парламентарии против наркотиков", которая пройдет в Москве 4 декабря под эгидой ООН.
Председатель Госдумы в рамках мероприятий ряда международных парламентских структур в Санкт-Петербурге проводит двусторонние встречи с главами делегаций различных стран. В графике спикера также встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Ирака, Конго, Сербии, сообщило думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
Депутаты Госдумы также примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентского форума БРИКС и 137-й Ассамблеи МПС. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге на 12-18 октября.