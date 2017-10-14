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Россия не получила приглашения на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве

Политика
14 октября, 15:10 дата обновления: 14 октября, 15:17 UTC+3

Глава делегации РФ, депутат Госдумы Михаил Емельянов назвал эту ситуацию беспрецедентным случаем

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Россия не получила приглашения на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая состоится в конце 2017 года в Киеве, что стало беспрецедентным случаем за 25-летнюю историю ПАЧЭС. Об этом сообщил журналистам глава делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Михаил Емельянов, уточнив, что эта тема обсуждалась в субботу на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина со спикером Народной скупщины Сербии Маей Гойкович.

"В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве, - сказал Емельянов. - Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда".

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Глава делегации РФ отметил, что "ПАЧЭС - довольно сложная организация, там есть страны, у которых есть двусторонние конфликты, но никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание", однако сейчас "такой возмутительный случай произошел".

"Мы обратили внимание сербских коллег на этот факт и попросили поддержки, чтобы защищать интересы России [в ПАЧЭС] в то время, пока мы отсутствуем", - продолжил российский парламентарий. "Потому что факт беспрецедентен. То есть, Украина плюет на любые нормы международного права - не только на нормы, на любые правила парламентского приличия", - добавил он, напомнив, что страна-организатор не может не приглашать страну-участницу.

"Но, к сожалению, господин [Андрей] Парубий, который сейчас является спикером парламента [Украины], он пришел с майдана, и майданная культура сидит очень глубоко, - констатировал Емельянов. - Этим отличаются депутаты украинского парламента".

В связи с этим он обратил внимание, что украинские делегаты "пытаются отменить те нормы регламента ПАЧЭС, которые возлагают на депутата ответственность за дисциплинарные поступки". "В регламенте ПАЧЭС есть такие нормы, вот украинцы пытаются их отменить. Что они хотят, драки в ПАЧЭС устраивать? Видимо, то, что мы видим в украинском парламенте, они хотят перенести на площадку ПАЧЭС, естественно, на это все было обращено внимание наших сербских друзей", - заверил депутат.

В этом контексте Емельянов указал на сложные отношения Армении и Азербайджана. "Но всегда приглашения направляли. Сложные отношения Албании и Сербии... Но взаимные приглашения были... Армения и Турция... Такого никогда не было, чтобы страна-организатор не направляла приглашение. Это уличная культура", - убежден парламентарий.

В результате "Россия не сможет участвовать на заседании в Киеве, поскольку приглашение не получила", резюмировал он.

ПАЧЭС

ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года в Стамбуле, когда главы парламентов девяти стран - Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Румынии, Российской Федерации, Турции и Украины - приняли декларацию о ее создании. Позже к ассамблее присоединились Греция и Болгария. Ассамблея состоит из 76 парламентариев, представляющих все одиннадцать стран - членов Черноморского экономического сотрудничества. Ряд парламентов, например, Народное собрание Египта, Кнессет Израиля, парламент Франции, немецкий Бундестаг, Национальный совет Словакии и Национальное собрание Белоруссии имеют статус наблюдателей.

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Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Парубий, Андрей Владимирович Емельянов, Михаил Васильевич
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