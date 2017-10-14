Богданов и верховный судья Палестины обсудили палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в субботу с советником президента Палестины по религиозным делам, верховным судьей Палестины Махмудом аль-Хаббашем перспективы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что представитель Палестины находится с рабочей поездкой в России по приглашению Совета муфтиев России. "В ходе беседы был проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте достигнутого в последний период при посредничестве Египта существенного прогресса в деле восстановления палестинского единства", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-палестинских связей, в том числе по линии общественных и образовательных структур.