Богданов и верховный судья Палестины обсудили палестино-израильское урегулирование

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в субботу с советником президента Палестины по религиозным делам, верховным судьей Палестины Махмудом аль-Хаббашем перспективы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что представитель Палестины находится с рабочей поездкой в России по приглашению Совета муфтиев России. "В ходе беседы был проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте достигнутого в последний период при посредничестве Египта существенного прогресса в деле восстановления палестинского единства", - говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-палестинских связей, в том числе по линии общественных и образовательных структур.