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Богданов и верховный судья Палестины обсудили палестино-израильское урегулирование

Политика
14 октября, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

На встрече стороны обсудили практические вопросы развития российско-палестинских связей, в том числе по линии общественных и образовательных структур

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в субботу с советником президента Палестины по религиозным делам, верховным судьей Палестины Махмудом аль-Хаббашем перспективы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что представитель Палестины находится с рабочей поездкой в России по приглашению Совета муфтиев России. "В ходе беседы был проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте достигнутого в последний период при посредничестве Египта существенного прогресса в деле восстановления палестинского единства", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-палестинских связей, в том числе по линии общественных и образовательных структур.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Темы
Палестино-израильский конфликт
Страны
Россия Палестина
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