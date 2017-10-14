Путин: мировое сообщество уже должно задуматься о послевоенном восстановлении Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество уже должно задуматься о послевоенном восстановлении Сирии, заявил президент России Владимир Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь этой, и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию и укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти", - сказал Путин.

Путин отметил, что такие задачи "также достойны обсуждения на парламентском и межпарламентском уровне".

Он напомнил, что в Астане были достигнуты договоренности о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они, по словам российского президента, "создают условия для продвижения к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, а также для объединения усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установления мира и сохранения единства Сирии".

Президент РФ также напомнил об усилиях, которые Россия прилагает по стабилизации военно-политической обстановки в Сирии. "За два года в разы сократилась подконтрольная террористам территория, освобожден ряд крупных населенных пунктов, нанесен ощутимый ущерб инфраструктуре террористов. Подчеркну, на сирийской территории мы действуем по согласованию с властями страны и строго в рамках международного права", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что борьба с терроризмом должна вестись сообща - без скрытых повесток и без использования радикальных сил в чьих-либо интересах. "Убеждены, бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без скрытых повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща", - сказал российский лидер, напомнив, что Москва не раз призывала создать в этих целях широкую международную коалицию. По словам Путина, Россия "по-прежнему считает критически важным налаживание реального партнерства в борьбе с террором".

По словам Путина, Россия "по-прежнему считает критически важным налаживание реального партнерства в борьбе с террором". "Попытки вмешаться в жизнь современных стран без знания и учета национальной специфики приносит лишь хаос. Такое необдуманное вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, эскалации напряженности в этом регионе, росту террористической угрозы", - сказал Путин.

Российский лидер убежден, что в современном мире "нет и не может быть унифицированных, шаблонных моделей развития - каждое государство имеет естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в Уставе ООН".