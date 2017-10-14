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Матвиенко надеется, что со временем все входящие в ООН государства станут членами МПС

Политика
14 октября, 20:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что парламентская дипломатия становится важным, а иногда единственным средством поддержания мирного диалога

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Межпарламентский союз (МПС) может со временем стать парламентским измерением Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение высказала в субботу на торжественной церемонии открытия 137-й ассамблеи МПС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, на протяжении всей 128-летней истории МПС непрерывно расширяется, на нынешней сессии членами союза станут еще три страны.

"Надеюсь, в перспективе все государства, входящие в ООН, станут членами МПС, превратив нашу организацию в парламентское измерение [Организации] Объединенных Наций де-факто, а может быть де-юре", - сказала Матвиенко.

Как отметила спикер Совфеда, парламентская дипломатия становится важным, а порой и единственным средством поддержания мирного диалога. "Миссия парламентариев договариваться, договариваться всегда и везде, даже там, где гремят орудия. Люди должны обмениваться крылатыми словами, а не крылатыми ракетами. Искренне верю в коллективную мудрость международного парламентаризма, широко представленного в этом зале, в его предназначение быть прочным фундаментом демократии во всем мире", - сказала Матвиенко.

По ее словам, синтез универсальных демократических принципов и уникальных традиций, присущих каждой культуре, способен стать основой по настоящему продуктивного международного сотрудничества. "Это принципиально важно сегодня, когда в сфере международных отношений мы видим отчетливый конфронтационный уклон, не может быть наций-учителей и наций-учеников, правых и неправых, исключительных народов и изгоев. Язык санкций и репрессий - это язык авторитаризма, а не демократии", - заключила спикер Совфеда.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны (в ООН входят 193 государства) 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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