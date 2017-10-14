В Госдуме прорабатывают внесение законопроекта, отвечающего на санкции США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Госдума прорабатывает вопрос о внесении законопроекта, отвечающего на американские санкции в отношении РФ, но о конкретном содержании документа пока говорить рано. Об этом журналистам заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Я не хочу пока комментировать этот вопрос, мы на эту тему думаем", - сказал спикер на просьбу прокомментировать возможность принятия законопроекта в ответ на санкции США. "Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Идет проработка этого вопроса", - еще раз подчеркнул Володин.

В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.

В сентябре США закрыли три дипломатических представительства РФ на своей территории, в том числе генконсульство в Сан-Франциско. В помещениях объектов российской дипсобственности прошли досмотры и обыски.