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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко избрана новым председателем Межпарламентского союза (МПС) на следующие три года.
Кроме того, в воскресенье в состав МПС были приняты новые члены: Туркмения, Узбекистан и Вануату. Таким образом, в МПС стало 176 государств-членов союза.
Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 176 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.