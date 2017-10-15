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Матвиенко избрана новым председателем Межпарламентского союза

Политика
15 октября, 9:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

В состав МПС также были приняты новые члены: Туркмения, Узбекистан и Вануату

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко избрана новым председателем Межпарламентского союза (МПС) на следующие три года.

Кроме того, в воскресенье в состав МПС были приняты новые члены: Туркмения, Узбекистан и Вануату. Таким образом, в МПС стало 176 государств-членов союза.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 176 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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Страны
Россия Вануату Туркмения Узбекистан
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