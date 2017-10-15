Косачев: парламентарии США "варятся в собственном соку", принимая решение по РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил в воскресенье, что парламентарии США "варятся в собственном соку", принимая решение по России. Он подтвердил, что российские законодатели готовы к диалогу с американскими коллегами, но уговаривать их не собираются.

"Они [межпарламентские контакты] необходимы. Они не ответили [на письмо с предложением возобновить межпарламентский диалог] и продолжают штамповать решения, связанные с Россией, варясь в собственном соку и не получая никакой информации из первых рук", - сказал Косачев, отвечая на вопрос ТАСС на эту тему.

"Поэтому эти решения, как правило, поверхностны, ошибочны и ведут совершенно не в том направлении, в которое даже их авторы пытаются эту ситуацию повести", - констатировал он. "< ...> конечно, наши межпарламентские контакты сейчас нужны, как никогда. Но их нет и никаких признаков того, что американцы готовы как-то изменить свой подход, не просматривается", - отметил сенатор.

"Так что предполагать, когда и где это может произойти, я сейчас не могу. Если это желание станет не односторонним, а обоюдным, мы себя ждать не заставим, но уговаривать никого не будем", - заключил глава комитета СФ.