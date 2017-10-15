Матвиенко: ОАЭ остаются одним из ведущих партнеров России в регионе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Россия рассматривает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одним из ведущих партнеров на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль Аль-Кубейси.
Как сообщили в пресс-службе Совфеда, беседа прошла на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).
"Традиционно рассматриваем Эмираты в качестве одного из ведущих партнеров России в регионе", - отметила Матвиенко. Она добавила, что ключевой задачей является расширение торгово-экономической и инвестиционной кооперации между нашими странами.
В числе направлений двустороннего сотрудничества помимо энергетики стороны назвали также агропромышленный комплекс, сотрудничество в космической отрасли.
Собеседницы отметили высокий уровень двусторонних парламентских связей, намерение наращивать интенсивность взаимодействия между парламентариями по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству.
Стороны коснулись ряда актуальных вопросов международной повестки дня. Аль-Кубейси подчеркнула конструктивную, стабилизирующую роль России на Ближнем Востоке, вклад в борьбу с международным терроризмом. Она отметила большой потенциал двустороннего взаимодействия на международных парламентских площадках. "Мы видим высочайший уровень организации ассамблеи в Санкт-Петербурге. Это огромный вклад в дело сближения народов, развития международной парламентской дипломатии", - сказала Аль- Кубейси.