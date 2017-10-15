Рябков: Москва призывает Вашингтон "не ремонтировать то, что работает" в сделке по Ирану

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что США нужно адресовать пословицу "Не ремонтируй то, что работает". Об этом он заявил в воскресенье ТАСС в связи с высказываяниями госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности "внесения дополнений" и выработки вторичного соглашения по иранской ядерной программе.

"Есть американская пословица, которую коллеги из-за океана часто употребляют в подобных ситуациях: "Не ремонтируй то, что работает", - сказал он. - Вот это как раз хотелось бы сейчас адресовать коллегам в США".

Россия призывает США выполнять имеющиеся договоренности по иранской ядерной программе, а не вырабатывать дополнения к Совместному всеобъемлющему плану действий, заявил Рябков.

"Отмечаем повторяющиеся сигналы из Вашингтона в пользу так называемых усовершенствований имеющегося соглашения и возможности выработки дополнения к нему, - указал он. - Здесь улучшать, наверное, нужно именно реализацию имеющихся договоренностей американской стороной".