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Наблюдатели от СНГ высоко оценили организацию выборов президента Киргизии

Политика
16 октября, 7:08 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 16, октября. /ТАСС

Глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев также отметил, что в ходе выборов использовались современные технические средства

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БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Миссия наблюдателей СНГ высоко оценила уровень организации состоявшихся в Киргизии в воскресенье выборов президента. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке глава миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

"Мы позитивно оцениваем изменения в законодательстве Киргизии, регламентирующие избирательную систему, а также применение современных технических средств при проведении выборов и их высокую организацию", - отметил он.

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Персоны
Лебедев, Сергей Николаевич
Темы
Сотрудничество в рамках СНГ
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