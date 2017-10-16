Наблюдатели от СНГ высоко оценили организацию выборов президента Киргизии

БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Миссия наблюдателей СНГ высоко оценила уровень организации состоявшихся в Киргизии в воскресенье выборов президента. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке глава миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

"Мы позитивно оцениваем изменения в законодательстве Киргизии, регламентирующие избирательную систему, а также применение современных технических средств при проведении выборов и их высокую организацию", - отметил он.