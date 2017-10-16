Яровая внесла в Думу проект закона об ответственности за создание "резиновых офисов"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в понедельник законопроекты, устанавливающие уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов по месту пребывания в нежилых помещениях. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Как отмечается в релизе, законопроектами вводится уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе, по месту нахождения организации.

"Меры, которые мы предлагаем, направлены, прежде всего, на защиту интересов и безопасности граждан России. Перекрыть лазейку для фиктивной регистрации - это значит предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц для осуществления, в том числе, экстремистской и террористической деятельности", - заявила Яровая, которую цитирует пресс-служба.

Кроме того, цель планируемых изменений в законодательстве - предотвращение создания фиктивных "офисных городов нелегальных мигрантов", добавила депутат.

Яровая пояснила, что законопроекты устраняют пробел в законодательстве и вводят ответственность за фиктивную постановку на учет у юридических лиц по аналогии с ответственностью за фиктивную постановку на учет у физических лиц. "Кроме того, устанавливая ответственность за содержание "резиновых офисов", мы даем инструмент правоохранителю для пресечения общественно опасных действий и защиты интересов граждан России. Автоматически это обязывает правоохранителя к надлежащему контролю, а значит и приводит к ответственности правоохранителя в случае его ненадлежащего осуществления", - отметила автор законопроекта.

Яровая сообщила, что пакет поправок был разработан по итогам состоявшейся в апреле этого года встречи членов Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным. Законопроекты получили положительные отзывы правительства РФ и Верховного суда, а также были поддержаны фракцией "Единая Россия".